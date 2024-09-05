Названы пять простых способов уберечь себя от гриппа

Защитить организм от гриппа или коронавируса поможет использование масок и санитайзеров, рассказал NEWS.ru терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, также лучше не посещать места с большим скоплением людей. Врач посоветовал приобрести карманный санитайзер, чтобы всегда обрабатывать руки.

По возможности лучше не посещать места с большим скоплением людей либо хотя бы надевать маску и использовать санитайзеры. Можно приобрести маленькую бутылочку, чтобы всегда носить ее с собой и обрабатывать руки. При первых признаках заболевания не стоит выходить на работу, чтобы не заражать коллег, — заявил Кондрахин.

Он подчеркнул, что риск заболеть гриппом или COVID-19 повышается осенью, поэтому подготовкой организма необходимо заниматься заранее. Как отметил врач, чтобы не заболеть, нужно делать прививки для формирования иммунитета. Кроме того, по словам Кондрахина, нельзя перерабатывать и недосыпать.

Ранее врач Алексей Аграновский заявил, что прививку от гриппа нельзя делать в период обострения хронических заболеваний и при острых лихорадочных состояниях. Он пояснил, что вакцинация защищает организм человека от наиболее опасных вирусов.