Эксперт предупредила о «тихом» смертельно опасном состоянии

Эксперт благотворительной организации Blood Pressure UK Хемини Бхарадиа рассказала, что повышенное артериальное давление (гипертония) зачастую не имеет симптомов, но представляет угрозу жизни. В комментарии для The Sun она предупредила о «тихом» смертельно опасном состоянии.

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По словам Бхарадиа, гипертония может протекать без явных симптомов, поэтому ее называют тихим убийцей. Повышенное давление угрожает инсультами, сердечными приступами, заболеваниями почек, сосудистой деменцией. Единственным способом минимизировать этот риск она назвала контроль давления.

Генеральный директор Blood Pressure UK Фил Пайетт добавил, что одним из главных провокаторов гипертонии является чрезмерное употребление соли. Здоровому взрослому человеку без вреда для организма ежедневно можно употреблять не более шести граммов соли, уточнил он.

Ранее кардиолог Анастасия Фомичева назвала главные симптомы атеросклероза. По ее словам, о заболевании могут сигнализировать одышка и холодные ноги.