Врач: водка способна превратить человека в алкоголика за несколько месяцев

Злоупотребление водкой способно превратить человека в алкоголика меньше чем за год, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, главным признаком зависимости является привычка выпивать свыше четверти литра алкогольного напитка за один прием. Как подчеркнул врач, тогда человек «буквально звереет».

"Водочный алкоголизм развивается меньше года, всего за несколько месяцев. Тревожным признаком является привычка выпивать залпом свыше 0,25 литра, запои. У алкоголика снижаются умственные способности, деградирует интеллект, он буквально звереет, становится жестоким и эгоистичным", — заявил Умнов.

По его словам, водочный алкоголик перестает критически оценивать свое поведение. Подобные граждане во всех своих проблемах винят окружающих, а не себя, подытожил Умнов.

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