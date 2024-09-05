Роспотребнадзор: лихорадка денге гораздо опаснее оспы обезьян

По мнению замглавы Роспотребнадзора Вячеслава Смоленского, чиновники Всемирной организации здравоохранения излишне драматизируют ситуацию на планете, связанную с оспой обезьян. В настоящее время гораздо больший урон наносит лихорадка денге и другие инфекционные заболевания. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Четырнадцатого августа 2024 года гендиректор ВОЗ объявил оспу обезьян чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Вместе с тем, мы видим, что ситуация с этим заболеванием не столь угрожающая в глобальном масштабе. Всего с 2022 года, когда начался учет, зарегистрировано 102 тысячи случаев болезни, при этом пик заболеваемости приходился на июль 2022 года», - заявил Смоленский на сессии ВЭФ «Болезнь Х. Как готовиться к неизвестному».

По информации замглавы Роспотребнадзора, за последние 23 года случаи выявления лихорадки денге выросли десятикратно - с 500 тысяч до 5 млн в год. Это опасное заболевание захватывает все больше новых территорий и угрожает не только здоровью людей, но и социально-экономическому развитию целых государств. Также, по мнению Смоленского, в настоящее время опасны высокопатогенный грипп и холера.