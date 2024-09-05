Новый препарат замедлит развитие болезни Альцгеймера

Ученые из Обернского университета провели исследование нового препарата, трорилузола, который может предотвратить изменения в мозге, ведущие к потере памяти и когнитивным нарушениям, на модели болезни Альцгеймера у мышей.

© Ferra.ru

Результаты, опубликованные в журнале Journal of Neurochemistry, впервые демонстрируют, как трорилузол может нацелиться на ранние изменения, связанные с заболеванием, что открывает новые возможности для потенциальных терапий.

Болезнь Альцгеймера затрагивает миллионы людей по всему миру, вызывая прогрессирующую потерю памяти, путаницу и потерю способности выполнять базовые задачи. Исследование, проведенное под руководством профессоров Миранды Рид и Майкла Грамлиха, показало, что трорилузол не только снижает уровень вредного глутамата, но и улучшает память и обучение у мышей.

Препарат уменьшает уровень глутамата в синапсах и снижает гиперактивность мозга, что приводит к улучшению когнитивных функций у мышей. Это открытие может стать революцией в лечении болезни Альцгеймера.