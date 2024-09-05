Кардиолог перечислила необычные симптомы инфаркта

Инфаркт миокарда чаще всего протекает достаточно выражено и специфично, заявила врач-кардиолог Мария Лобова в беседе с NEWS.ru. Однако его симптомы порой могут протекать нетипично и «маскироваться» под другие заболевания, предостерегла специалист.

Лобова объяснила, что обычно приступ сопровождает интенсивная жгучая и режущая боль за грудиной. Также она может быть в нижней челюсти и напоминать зубную, в области уха с пульсациями, напоминающими отит. Часто, по словам врача, встречается чувство страха или необоснованная тревожность, одышка, учащение сердцебиения. При данных симптомах рекомендуется вызывать скорую помощь и принимать нитраты, выписанные кардиологом в определенной для каждого пациента дозировке.

Но иногда инфаркт «маскируется» и выражается в болях в верхней части живота и в области солнечного сплетения. Могут возникнуть внезапные аритмии и даже инсульт. У подверженных людей возможна паническая атака, приступ острого психоза, объяснила Лобова.

А также все вышеперечисленные изменения бывают без болевого синдрома, что значительно затрудняет первичную диагностику ишемии сердечной мышцы. Поэтому, если вам стало нехорошо, и появились вышеописанные симптомы, рекомендуется незамедлительно обратиться к кардиологу, сделать электрокардиограмму и сдать лабораторный анализ крови на кардиомаркеры и при необходимости пройти нужных специалистов, — резюмировала Лобова.

Ранее врач-кардиолог Алина Шарина посоветовала отказаться от вредных привычек, чтобы сохранить сосуды здоровыми после 50 лет. В этом поможет также регулярная физическая активность, которая улучшает кровообращение и укрепляет стенки сосудов, что в свою очередь уменьшает риски инфаркта миокарда.