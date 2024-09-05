Терапевт назвала главный симптом камней в почках

Мочекаменная болезнь обычно не дает четкой клинической симптоматики, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, главным и безошибочным симптомом этого заболевания является почечная колика, которая, как правило, развивается внезапно.

Приступообразные, иногда мучительные, боли в животе или поясничной области, перемещающего характера, в том числе иррадиацией в пах, — описала симптом терапевт.

Почечная колика не является самостоятельной болезнью, однако как синдром имеет свои симптомы. Кроме изнуряющей боли, которую трудно игнорировать, уточнила Тимощенко, почечная колика может сопровождаться повышением температуры тела, изменением вида и структуры мочи и характера мочеиспускания, — могут наблюдаться неприятный запах, кровь, болезненные позывы. Также при почечной колике нередко имеют место и признаки общей интоксикации организма — слабость, озноб, тошнота и рвота.

Ранее Тимощенко рассказала, что чаще всего камни в почках образуются на фоне инфекций в этих органах, генетической предрасположенности, а также из-за ожирения и артериальной гипертензии. По ее словам, недуг также развивается из-за ряда нарушений обмена веществ, в том числе кальция.