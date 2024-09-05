Минздрав сообщил о снижении летальности инфарктов на 30%

Реализация федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение", позволила снизить в РФ летальность от инсультов и инфарктов более чем на 30%. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"Сосудистая программа. Она показала свою потрясающую эффективность. У нас на 30 с лишним процентов снизилась летальность от инсультов и инфарктов", - сказал Фисенко на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, министерство постоянно расширяет перечень показаний и перечень препаратов, отдавая предпочтение отечественным, он также отметил, что программа будет продолжаться.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".