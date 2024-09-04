Мужчин и женщин предупредили о трудноизлечимой интимной болезни

Эксперт по сексуальному здоровью Мо Кэрриер рассказал, что многие молодые люди отказываются от использования презервативов, что влечет рост случаев заболевания венерическими заболеваниями. В связи с этим эксперт предупредил мужчин и женщин об устойчивой к антибиотикам гонорее, сообщает Express.

© Lenta.ru

По словам Кэрриера, если в ближайшее время люди не изменят сексуальных привычек, вероятна вспышка этого трудноизлечимого интимного заболевания. Он объяснил, что гонорея плохо реагирует на антибиотики и влечет за собой серьезные осложнения — бесплодие, воспаление органов малого таза.

«Использование презервативов — один из самых эффективных способов защиты от венерических болезней, в том числе потенциально опасных для жизни, например ВИЧ», — напомнил эксперт.

Ранее дерматовенеролог Александра Филева рассказала о коварстве некоторых венерических заболеваний. По словам Филевой, ежегодно в мире более одного миллиона человек заражаются заболеваниями, передающимися половым путем.