Профессор: маски во время ковида неэффективны

Надевание масок при профилактике ковида не принесет никакого эффекта, заявил председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев в беседе с Pravda.Ru.

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Врач порекомендовал следовать такой же схеме, как и при любой вирусной респираторной инфекции: мыть руки с мылом и без, не тереть глаза, так как вирусы легко проникают через слизистую оболочку глаза, а также не находиться в скученных помещениях.

При этом Воробьев уточнил, что пользоваться антисептиками также не является чем-то обязательным.

"Это чисто маркетинговый ход", – подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что, находясь в помещении с кашляющим человеком, нет никакой зоны безопасности. По его словам, инфекция проникает через вентиляционные решетки и воду.

Помимо этого, Воробьев считает, что роста заболеваемости в будущем можно не ожидать, так как COVID-19 стал инфекцией, которая уже вошла в обычный режим сезонных заболеваний наравне с другими.

"Статистический рост будет. Приводят цифру – 20% за неделю, но она ни о чем не говорит. <...> Так же, как ничего не будет говорить количество умерших", – пояснил врач.

Доктор подчеркнул, что к смерти приводит не само заболевание, а осложнения или обострение других болезней. Кроме того, он уточнил, что врачи против госпитализации больных с ковидом. По их мнению, к этому стоит прибегать только в случаях развития действительно тяжелых осложнений.

При обычном течении болезни надо лечиться дома, амбулаторно, сказал эксперт, добавив, что класть больных с COVID-19 в больницы было всемирной ошибкой.

"Летальность в больницах гораздо выше, чем дома в силу совершенно объективных причин: там присоединяются внутрибольничные инфекции, которые не поддаются лечению антибиотиками", – указал врач.

Ранее Роспотребнадзор назвал эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 в РФ контролируемой.

При этом в ведомстве напомнили, что концу лета – началу осени традиционно отмечается подъем заболеваемости ОРВИ в связи с активным перемещением людей в разные регионы России и зарубежные страны в период отпусков.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 ожидается в стране осенью. По ее словам, коронавирус превратился в сезонное заболевание.