Названы неочевидные симптомы болезней сердца

Фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан назвала неочевидные признаки болезней сердца. Как рассказала Балан в беседе с «Лентой.ру», признаками подобных заболеваний могут быть кашель и одышка.

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«Болезни сердца — одна из главных причин смертности в России. У мужчин в возрасте 65 лет риск смерти от ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта втрое больше, чем у женщин. Сердечно-сосудистые заболевания зачастую возникают у эмоционально реагирующих людей. Им также подвержены пациенты с эндокринными заболеваниями, к примеру, пожилые люди. Симптомы возникают постепенно и зачастую дают знать о себе в преклонном возрасте», — рассказала специалист. Признаков заболеваний много. Следует обратить внимание на здоровье, когда сильно болит в груди в районе сердца. Другие симптомы -- слабость, частые обмороки без явной причины, постоянно повышенное или низкое артериальное давление. (...) Существуют более скрытые симптомы -- кашель и одышка. Стоит насторожиться, если чувствуете затрудненное дыхание, нехватку воздуха в покое или при небольшой нагрузке. Если в положении лежа кашель только нарастает, а отхаркивающие средства не помогают, нужно обратиться к специалисту Наталья Балан фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы»

Кроме того, Балан напомнила, что в случаях, когда больше 20 минут ощущается давящее, распирающее чувство в груди, головокружение и холодный пот, нужно вызывать скорую помощь. Подобные симптомы говорят об инфаркте миокарда, объяснила эксперт.

«Некоторые признаки могут возникнуть на фоне малой физической активности, большого потребления сахара и насыщенных жиров. Точный диагноз поставит только врач. Чтобы предотвратить заболевания, важно вести активный и здоровый образ жизни. Откажитесь от алкоголя и сигарет, следите за своим питанием и весом», — порекомендовала она.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.