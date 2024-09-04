В Красноярском крае стартовала прививочная кампания против гриппа

В регионе есть вакцины «Совигрипп», «Флю-М» и «УльтриксКвадри». Специалисты советуют не затягивать с вакцинацией, так как сентябрь является оптимальным периодом для иммунизации против гриппа. Защитные антитела вырабатываются в течение четырех недель, что позволит организмам быть готовыми к началу активного распространения инфекции.

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Бесплатная прививка от гриппа положена детям от шести месяцев до 18 лет, а также работникам медицинских и образовательных учреждений, правоохранительных органов, торговли, транспорта, коммунальной сферы, социальной сферы, многофункциональных центров, беременным женщинам, взрослым старше 60 лет, вахтовикам, военным, обучающимся в колледжах и вузах, пациентам с хроническими заболеваниями.

Специалисты отмечают, что все медицинские учреждения в регионе готовы к проведению вакцинации.

Ранее мы писали, что аэропорты Красноярска и Южно-Сахалинска начали закупать оборудование для защиты от дронов. Также из Китая в Красноярск могли попасть более 600 кг зараженного винограда.