В интернете всё чаще появляются видео, в которых иронизируют над мужчинами, которые слишком долго разбираются в себе. Это серьезная проблема — андрогенетическая алопеция, или АГА. Об этом рассказала врач-дерматолог, трихолог Елена Комиссарова.

Она отметила, что АГА — это заболевание, при котором волосяные фолликулы в лобно-теменной области уменьшаются в размере, волосы становятся тоньше и короче.

Врач подчеркнула в беседе с Тульской службой новостей, что это генетическое заболевание, которое может прогрессировать при наличии хронических заболеваний, дефицитах витаминов и микроэлементов, стрессах, неполноценном питании, отсутствии полноценного сна.

Трихолог напомнила, что вылечить АГА нельзя, но задача врача — остановить прогрессирование и предупредить дальнейшее истончение волос. Чем раньше начато лечение, тем больше волос можно сохранить. Если мужчина заметил, что волосы стали тоньше и медленнее растут, это повод обратиться к врачу-трихологу, заключила Комиссарова.

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