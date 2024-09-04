В Якутии растет заболеваемость коронавирусом штамма «Пирола»

Медики призывают при появлении симптомов не заниматься самолечением и обращаться к врачу, особенно пациентам с факторами риска.

Последние недели в Якутии наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным ЯСИА, в регионе преимущественно циркулирует новый подвид омикрона «Пирола», который вызывает тревогу у медиков.

Как сообщает главный эпидемиолог Минздрава Якутии Марианна Данилова, только за прошлую неделю в республике было выявлено 91 случай заражения COVID-19. 12 пациентов были госпитализированы, а три человека, к сожалению, скончались.

«Пирола» не отличается от других вариантов омикрона по симптоматике. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме, проявляясь высокой температурой, кашлем, насморком, чиханием, болью в горле, головной и мышечной болью, общей слабостью.

Однако, как подчеркивает Марианна Данилова, в стационары в основном поступают люди старшего возраста, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной и легочной систем. Именно для этой группы населения «Пирола» может представлять серьезную угрозу.

Заболеваемость в Якутии демонстрирует заметный сезонный подъем. По сравнению с предыдущей неделей, рост составил 15,2%. В настоящее время выявляют от 10 до 15 новых случаев коронавируса в сутки.

Врачи напоминают о важности вакцинации, особенно для людей из группы риска. Вакцинация значительно снижает риск тяжелого течения заболевания и смерти.

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