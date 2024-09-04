Эксперты предупреждают о серьезной угрозе птичьего гриппа

Попова также отметила, что в различных странах фиксируется межвидовой переход вируса, поражающий не только птиц, но и крупный рогатый скот, а в отдельных случаях — и людей. Эти события вызывают обеспокоенность в связи с возможностью дальнейшего распространения вируса и его последствиями для общественного здоровья и сельского хозяйства. Роспотребнадзор продолжает мониторинг ситуации и готовится к возможным вспышкам заболевания.

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Птичий грипп — это вирусное заболевание, которое поражает птиц, но в редких случаях может передаваться другим животным и человеку. Вирусы птичьего гриппа бывают разных штаммов, некоторые из которых, такие как H5N1 и H7N9, могут вызывать серьезные заболевания у людей и животных. Передача вируса происходит через контакт с зараженными птицами, их выделениями или продуктами. Птичий грипп представляет значительную угрозу для птицеводства и общественного здоровья, так как может привести к массовым эпидемиям и значительным экономическим потерям.

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