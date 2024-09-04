Какая есть опасность в наборах для пирсинга с маркетплейсов

Среди подростков набирают популярность наборы для пирсинга в домашних условиях.

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Купить их можно практически на любом маркетплейсе, правда отзывы на такие товары оставляют желать лучшего.

С каким последствиями сталкиваются покупатели и чем могут грозить подобные эксперименты – в нашем материале.

"С носом беда"

В наборы для самостоятельного пирсинга входят иглы и сами украшения, а стоят они меньше 200 рублей. За дополнительную плату покупателю кладут еще и зажим для прокола.

В описании к товару говорится, что иглы прошли газовую стерилизацию и имеют специальную заточку, что якобы позволяет менее травматично делать прокол. Сами же украшения сделаны из "сплава медицинской стали и титана", заверяют продавцы.

При этом в комментариях можно встретить немало отрицательных отзывов. Покупатели жалуются на плохую проходимость иглы и некачественные украшения.

"Игла не наточена и пришла сломанная! Пришлось натачивать самой. У сережки не откручиваются шарики. В общем, не советую", – написала другая покупательница.

Кроме того, многие комментаторы жалуются на качество украшений. Кто-то не смог их раскрутить, а у кого-то они окислились. Некоторые покупатели также рассказали о неприятных ощущениях и воспалении.

"Качество сережки ужасное. За три дня она облезла и сначала приносить дискомфорт. Будьте аккуратны, изделие совсем некачественное", – написала еще одна заказчица.

При этом продавец в ответ на подобные отзывы замечает, что причина воспалений – в плохой дезинфекции либо индивидуальной реакции организма.

Рубцы, инфекция и не только

В пирсинге очень важна техника, так как во время прокола высок риск задеть важные точки, отвечающие за работу организма. Об этом Москве 24 рассказала профессиональный мастер Ася.

Также мастер предупредила, что при неправильном проколе хрящей на ушах могут появиться доброкачественные опухолевые новообразования – гранулемы. Сами по себе они безопасны и могут со временем пройти, однако в некоторых случаях на месте прокола может образоваться келоидный рубец, который придется лечить.

"Важно и правильно ухаживать за проколами, но на маркетплейсах об этом не предупреждают, и поэтому никто не соблюдает правила. Например, не спать на месте пирсинга, подбирать правильный размер украшений. Если этого не сделать, начинается воспаление, потому что серьга сильно сдавливает место прокола и микроциркуляция нарушается", – заметила мастер.

Опасность домашнего пирсинга еще и в высоком риске занести инфекцию, отметила в беседе с Москвой 24 врач-дерматовенеролог, косметолог Ольга Рябова.

Врач также подчеркнула, что, если инфекция наложилась на ослабленный иммунитет, без хирургической помощи или антибиотиков пациент вряд ли обойдется.