Врач перечислил шесть признаков разрастания аденоидов

Увеличение аденоидов затрудняет дыхание носом и часто сопровождается насморком. Какие ещё симптомы указывают на патологию, «Клопс» узнал у врача-отоларинголога Данила Сумарокова.

Аденоиды (носоглоточная миндалина) — это скопление лимфоидной ткани. Её наличие неопасно, даже наоборот: защищает организм от проникновения вирусов и бактерий. Но если миндалина начинает разрастаться, она превращается в очаг хронической инфекции. Увеличенные в размерах аденоиды приносят значительный дискомфорт, отметил доктор.

Признаки аденоидов

1. Постоянное дыхание через рот,

2. Изменение голоса, гнусавость,

3. Храп с кратковременной остановкой дыхания,

4. Хронический насморк,

5. Частые отиты и проблемы со слухом,

6. Головные боли по утрам.

Аденоиды чаще развивается у детей, особенно если имеется склонность к сезонным аллергиям (поллинозу). Родители часто путают сопутствующие этому боль в ухе и насморк с проявлениями ОРВИ, добавил врач. Но разрастание лимфоидной ткани — серьёзный диагноз, требующий своевременной медицинской помощи.

«Устранить патологию на первоначальном этапе гораздо легче, чем бороться с заболеванием в запущенной форме», — подытожил Сумароков.

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