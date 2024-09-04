Пульмонолог ФМБА напомнил об особенностях пневмонии

Врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин в беседе с изданием «Вести Подмосковья» напомнил, что осенью традиционно растет число сезонных заболеваний легочной системы, одним из которых является пневмония. Ее симптомы обычно схожи с ОРВИ, поэтому поставить правильный диагноз получится лишь по результатам тщательного осмотра. Если не обратиться за помощью вовремя, можно запустить ситуацию до серьезных осложнений.

«После попадания в организм вирусов/бактерий в альвеолах скапливается жидкость или гной, что снижает объем вдыхаемого воздуха. Вирусная пневмония является осложнением гриппа, коронавируса, парагриппа, риновируса, аденовируса или герпеса. У пациентов с нормальным иммунитетом выздоровление при лечении наступает через одну-три недели. Пневмония, вызванная бактериями, обычно оказывается тяжелее. Среди ее симптомов — повышенная температура, слабость, кашель и боль в груди, одышка, сильное потоотделение и нежелание есть. Яркий признак нехватки кислорода — синеватый оттенок губ», — отметил специалист.

Также он подчеркнул, что осложнения пневмонии могут привести к большому скоплению жидкости и гноя в легких, дыхательной недостаточности и сепсису.

Пульмонолог Ложкин сообщил, что для профилактики пневмонии, вызванной пневмококком, существует вакцина Превенар — компонент однократно вводят взрослым и детям старше двух лет. Перед прививкой нужно посетить педиатра или терапевта, сдать общие анализы крови и мочи.