Названы способы разогнать застой желчи

Застой желчи — довольно неприятное состояние, которое может серьезно бить и по другим системам организма. Мы поговорили с терапевтом Ольга Мавриной, которая подсказала причины проблем с желчным пузырем, а также мы выяснили, какие способы помогут справиться с проблемой.

Что такое «застой желчи»

При застое желчи жидкость может оставаться в пузыре и не выводиться в определенном количестве. Хуже всего, когда желчь остается в пузыре практически полностью. Ольга:

«При длительном застое желчь начинает сгущаться и становится вязкой. Отсюда мы видим образование камней».

Если никак не решать проблему, со временем пузырь растянется и желчь может начать выбрасываться назад по печеночным протокам. В результате начинается отравление организма.

Основные причины застоя желчи

Дисбаланс питания.

Большие перерывы между приемами пищи.

Низкая активность.

Отказ от воды.

Хронические стрессы.

Как предотвратить застой желчи

Если вы выяснили, что застой уже произошел, обязательно обратитесь к специалисту-гастроэнтерологу. Самостоятельно справиться с проблемой вы не сможете, да и, как говорит наш эксперт, это просто опасно. В запущенных случаях проводится хирургическое вмешательство. Но проблемы с выводом желчи можно предотвратить.

Пьем воду

Введите новую привычку — каждое утро начинайте со стакана теплой воды. Идеально, если вы добавите дольку лимона для закисления. Ольга:

«Нашему организму необходима вода в достаточном количестве, этот момент большинство жителей больших городов игнорируют. Также обеспечьте организм электролитами, они необходимы для открытия и закрытия клапанов в пузыре».

Электролиты можно получить и из био-добавок.

Продукты с таурином

Как говорят многие специалисты, в продуктах для разгона желчи должны быть таурин и глицин. Больше всего этих элементов содержится в костном бульоне, рыбе и моллюсках.

Правильные жиры

Не все жиры одинаково вредны. Ненасыщенные жиры окажут невероятную пользу для вашего желчного пузыря. К источникам таких жиров относятся оливковое масло, авокадо, миндаль и холодноводная рыба.