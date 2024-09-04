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Жиры, вода и другие способы разогнать застой желчи

Застой желчи — довольно неприятное состояние, которое может серьезно бить и по другим системам организма. Мы поговорили с терапевтом Ольга Мавриной, которая подсказала причины проблем с желчным пузырем, а также мы выяснили, какие способы помогут справиться с проблемой.

Названы способы разогнать застой желчи
© globallookpress.com

Что такое «застой желчи»

При застое желчи жидкость может оставаться в пузыре и не выводиться в определенном количестве. Хуже всего, когда желчь остается в пузыре практически полностью. Ольга:

«При длительном застое желчь начинает сгущаться и становится вязкой. Отсюда мы видим образование камней».

Если никак не решать проблему, со временем пузырь растянется и желчь может начать выбрасываться назад по печеночным протокам. В результате начинается отравление организма.

Основные причины застоя желчи

  • Дисбаланс питания.
  • Большие перерывы между приемами пищи.
  • Низкая активность.
  • Отказ от воды.
  • Хронические стрессы.

Как предотвратить застой желчи

Если вы выяснили, что застой уже произошел, обязательно обратитесь к специалисту-гастроэнтерологу. Самостоятельно справиться с проблемой вы не сможете, да и, как говорит наш эксперт, это просто опасно. В запущенных случаях проводится хирургическое вмешательство. Но проблемы с выводом желчи можно предотвратить.

Пьем воду

Введите новую привычку — каждое утро начинайте со стакана теплой воды. Идеально, если вы добавите дольку лимона для закисления. Ольга:

«Нашему организму необходима вода в достаточном количестве, этот момент большинство жителей больших городов игнорируют. Также обеспечьте организм электролитами, они необходимы для открытия и закрытия клапанов в пузыре».

Электролиты можно получить и из био-добавок.

Продукты с таурином

Как говорят многие специалисты, в продуктах для разгона желчи должны быть таурин и глицин. Больше всего этих элементов содержится в костном бульоне, рыбе и моллюсках.

Правильные жиры

Не все жиры одинаково вредны. Ненасыщенные жиры окажут невероятную пользу для вашего желчного пузыря. К источникам таких жиров относятся оливковое масло, авокадо, миндаль и холодноводная рыба.

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