Названы способы разогнать застой желчи

Жиры, вода и другие способы разогнать застой желчи
Застой желчи — довольно неприятное состояние, которое может серьезно бить и по другим системам организма. Мы поговорили с терапевтом Ольга Мавриной, которая подсказала причины проблем с желчным пузырем, а также мы выяснили, какие способы помогут справиться с проблемой.
Что такое «застой желчи»
При застое желчи жидкость может оставаться в пузыре и не выводиться в определенном количестве. Хуже всего, когда желчь остается в пузыре практически полностью. Ольга:
«При длительном застое желчь начинает сгущаться и становится вязкой. Отсюда мы видим образование камней».
Если никак не решать проблему, со временем пузырь растянется и желчь может начать выбрасываться назад по печеночным протокам. В результате начинается отравление организма.
Основные причины застоя желчи
- Дисбаланс питания.
- Большие перерывы между приемами пищи.
- Низкая активность.
- Отказ от воды.
- Хронические стрессы.
Как предотвратить застой желчи
Если вы выяснили, что застой уже произошел, обязательно обратитесь к специалисту-гастроэнтерологу. Самостоятельно справиться с проблемой вы не сможете, да и, как говорит наш эксперт, это просто опасно. В запущенных случаях проводится хирургическое вмешательство. Но проблемы с выводом желчи можно предотвратить.
Пьем воду
Введите новую привычку — каждое утро начинайте со стакана теплой воды. Идеально, если вы добавите дольку лимона для закисления. Ольга:
«Нашему организму необходима вода в достаточном количестве, этот момент большинство жителей больших городов игнорируют. Также обеспечьте организм электролитами, они необходимы для открытия и закрытия клапанов в пузыре».
Электролиты можно получить и из био-добавок.
Продукты с таурином
Как говорят многие специалисты, в продуктах для разгона желчи должны быть таурин и глицин. Больше всего этих элементов содержится в костном бульоне, рыбе и моллюсках.
Правильные жиры
Не все жиры одинаково вредны. Ненасыщенные жиры окажут невероятную пользу для вашего желчного пузыря. К источникам таких жиров относятся оливковое масло, авокадо, миндаль и холодноводная рыба.