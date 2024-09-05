Почему некоторые люди болеют чаще других и как им можно укрепить иммунитет

Стресс — неизбежная часть нашей жизни. Но когда он становится хроническим, то ослабляет иммунную систему и делает человека более уязвимым к простуде, гриппу, ковиду.

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В ходе экспериментов в 1990-х годах учёные обнаружили, что один из наиболее важных факторов, предсказывающих развитие болезни, является длительный стресс. Хронический стресс в отличие от кратковременного сохраняется в течение нескольких часов в день, а длится это всё несколько недель или месяцев.

При столкновении с предполагаемой угрозой, психологической или физической, гипоталамус мозга активирует систему тревоги. В результате начинают вырабатываться гормоны, включая кортизол и адреналин.

Но в долгосрочной перспективе хронический стресс может нанести вред организму. Исследование Гарвардского университета от 2022 года продемонстрировало, что люди, которые в преддверии заражения ковидом сталкивались со стрессом, имели больше шансов получить длительный ковид. Этот стресс классифицировался учёными как депрессия, тревога, воспринимаемый стресс, беспокойство о ковиде, одиночество.

У людей, страдающих от дистресса (негативная форма стресса, с которым организм не может справиться), вероятность развития длительного ковида была почти на 50% выше по сравнению с другими участниками. Также выяснилось, что при самых тяжёлых формах коронавируса уровень кортизола был высок.

Стресс приводит к воспалению. Оно представляет собой кратковременную реакцию на травму или инфекцию.

При хроническом стрессе уровень кортизола остаётся устойчиво высоким. В результате иммунная система становится нечувствительной и невосприимчивой к подавлению кортизола. Это вызывает усиление слабовыраженного «скрытого» воспаления и выработку провоспалительных цитокинов. Также иммунные клетки истощаются и начинают давать сбои, организм теряет способность подавлять воспалительную реакцию.

Для борьбы со стрессом рекомендуется спать достаточное количество часов, регулярно заниматься спортом, придерживаться здоровой диеты, выполнять дыхательные упражнения, практиковать медитацию или осознанность, общаться с другими людьми.

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