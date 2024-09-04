С 1 сентября вступили в силу изменения для медиков и пациентов

С 1 сентября 2024 года вступили в силу несколько изменений в сфере здравоохранения. В частности, данные о больных вирусным гепатитом теперь соберут в общий реестр, врачи психиатрических больниц смогут регулировать правила посещения пациентов, а у психологов, логопедов, специалистов по лечебной физкультуре появилось право оказывать медпомощь.

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Данные о пациентах с вирусными гепатитами соберут в общий регистр Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения – данное постановление Правительства вступило в силу 1 сентября – сообщает «Парламентская газета». Клиники будут передавать сведения о пациентах, назначенных препаратах, результатах анализов с установленным гепатитом (в течение двух часов с момента их получения). Таким образом в регистре будет собрана вся информация о лечении и наблюдении пациентов с гепатитом. Это позволит больным получать своевременно медицинскую помощь, а властям планировать объем финансирования и отслеживать эпидемиологическую ситуацию. Пациенты смогут запросить выписку из реестра через портал госуслуг. Также сведения будут доступны Росздравнадзору, ФМБА, ФСИН, ФФОМС, Социальному фонду, военным ведомствам.

С 1 сентября начинают действовать новые правила в психиатрических стационарах. Теперь врачи больниц смогут временно ограничить число посетителей, приходящих к пациенту, общение по телефону и длительность встреч. Решение врач должен принимать обоснованно, указывая в медкарте, что стало его причиной, и указав форму ограничения и продолжительность его действия. Врач обязан известить больного, его родственников или законных представителей о таком решении в течение восьми часов. Все посещения пациентов должны фиксироваться в журнале учета, а на сайте и в общедоступных местах должна быть информация о правилах посещения. Еще одно нововведение: в течение 24 часов с момента госпитализации оповестить законного представителя, родственника или другого человека, о котором скажет пациент, о его поступлении в стационар в недобровольном порядке.

С первого дня осени вступают в силу и изменения по праву оказания медпомощи сотрудниками медучреждений без профильного образования. Речь идет о специалистах с высшим немедицинским образованием – инструкторах и методистах по лечебной физкультуре, медицинских логопедах, психологах, нейропсихологах, специалистах по физической и эргореабилитации. С этого времени они на законных основаниях могут участвовать в оказании медпомощи, если это предусмотрено должностными обязанностями, порядками и положениями о такой помощи.