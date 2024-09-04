Доктор Мясников предупредил, что некоторыми формами рака можно заразиться

Известно, что рак развивается вследствие мутации клеток организма. По словам доктора Александра Мясникова, в ряде случае эта мутация вызвана вирусными заболеваниями. Поэтому врач подчеркивает – раком можно заразиться.

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Онкология – одна из самых распространенных причин смертности населения. Известно, что рак развивается вследствие мутации клеток организма. Однако запустить этот процесс могут обычные вирусы, которые при своевременной терапии легко поддаются лечению.

В эфире программы «О самом главном» врач Александр Мясников назвал несколько вирусов, которые в конечном счете могут привести к раку. Например, не вылеченный вовремя гепатит приводит к хронической форме патологии. В результате у больного может развиться рак печени.

Вирус Эпштейна-Барр также связан с развитием некоторых видов рака, рассказал Мясников.

Кроме того, в 100% случаев рак шейки матки вызван вирусом папилломы человека. Мясников подчеркнул, что ВПЧ опасен не только для женщин, но и для мужчин, так как вызывает онкологию и у них.

Мясников уточнил, ошибочно думать, что заразен сам рак. Им невозможно заразиться, как например, гриппом. Стоит опасаться вирусов и бактерий, которые запускают рост раковых клеток.

В результате на сегодняшний день 17% всех случаев онкологии вызваны именно заразными патогенными микроорганизмами, добавил доктор.

Напомним, ранее сомнолог Александр Калинкин рассказал, что последние исследования все больше указывают на наличие связи между отдельными нарушениями сна и повышенным риском развития раковых заболеваний.

А Александр Мясников развеял популярный миф, согласно которому кофе, выпитый натощак, вызывает гастрит и язву желудка.

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