Назван первый сигнал, который указывает на серьезные проблемы кишечника

Проблемы с пищеварением, боли в животе - явление не редкое. Паниковать не стоит, если те же изжога или вздутие возникают редко и человек может объяснить причину появления таких симптомов. Например, связав это с перееданием, неправильным питанием в определенный период и так далее, пишет в своем Telegram-канале онколог и проктолог Елена Смирнова.

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Но есть и определенные сигналы нарушений в работе желудочно-кишечного тракта, которые предупреждают о куда более серьезной ситуации.

Насторожиться необходимо, если вы регулярно ощущаете боль в животе, изжогу, тошноту. Еще два опасных симптома - выраженное вздутие и тяжесть в животе, а также длительное расстройство стула (особенно с примесью крови). Последний симптом вызывает наибольшее опасение, так как часто является первым сигналом онкологии.

Согласно результатам последнего масштабного исследования, в котором участвовали около 25 млн человек, наличие крови в стуле и боль в животе - это то, что в первую очередь отмечали у себя пациенты (почти половина добровольцев, согласившихся поделиться своими данными) с ранним колоректальным раком.

Кроме того, показаться врачу нужно, если человек начал худеть, не ограничивая себя в пище, у него плохой аппетит, и эти симптомы сопровождаются повышением температуры.

Записаться на прием необходимо, если есть отягощенная наследственность по злокачественным заболеваниям, подчеркнула Елена Смирнова, добавив, что в возрасте 40-45 лет следует обратиться к ряду специалистов даже в том случае, если вас ничего не беспокоит. Речь о посещении гастроэнтеролога, проктолога, обследовании желудка и кишечника.