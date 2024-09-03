Врач рассказала о коварстве некоторых венерических болезней

Отказ от контрацепции повышает риск заразиться неизлечимыми и порой смертельно опасными заболеваниями, предупредила дерматовенеролог Александра Филева. В беседе с «Известиями» она рассказала о главных последствиях незащищенного секса, а также предупредила о коварстве некоторых венерических болезней.

По словам Филевой, ежегодно в мире более одного миллиона человек заражаются заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП). Врач уточнила, что известно более 30 таких болезней, но чаще всего встречаются восемь: хламидиоз, трихомониаз, гонорея, сифилис, генитальный герпес, ВПЧ, гепатит B и ВИЧ.

Венеролог отметила, что первые четыре диагноза можно полностью вылечить, если своевременно начать терапию. Однако, по ее словам, коварство этих болезней в том, что они не сразу дают о себе знать, или, как в случае с сифилисом, симптомы исчезают со временем сами по себе.

«У многих пациентов возникает опасная иллюзия, что организм излечился. Это не так. Без специфического лечения антибиотиками болезнь развивается, разрушая организм», — предупредила врач.

Специалистка добавила, что хламидиоз и трихомониаз тоже нельзя оставлять без лечения, так как они могут стать причиной бесплодия.

Еще одним разрушительным для здоровья заболеванием Филева назвала вирус папилломы человека. Врач уточнила, что инфекция сама по себе не угрожает жизни, но она крайне опасна, так как в несколько раз повышает риск рака у женщин и мужчин.

Также неизлечимыми и опасными для организма болезнями, по словам Филевой, являются гепатит В и ВИЧ. Венеролог предупредила, что первая инфекция может полностью уничтожить печень, а вторая без терапии развивается в СПИД.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина назвала причины появления неприятного запаха в интимной зоне у женщин. По ее словам, это может случиться из-за инфекций, развития диабета и по другим причинам.