Врач предупредил о риске сепсиса из-за недолеченного цистита

Женщины обращаются к урологам с жалобами на инфекции мочевыводящих путей (ИМП) — уретрит, цистит, пиелонефрит — в 40 раз чаще мужчин из-за особенностей строения уретры, заявил кандидат медицинских наук, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека, эксперт сообщества UmetEXPERTS Станислав Али. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что эти заболеваний, если их не лечить, могут приводить к серьезным проблемам со здоровьем вплоть до сепсиса.

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Чтобы снизить риск развития этих заболеваний, Али рекомендовал следить за гигиеной в интимной зоне. Кроме того, он призвал укреплять иммунитет, вести упорядоченную половую жизнь с использованием барьерных контрацептивов, а также держать под контролем хронические заболевания мочеполовой системы.

«Инфекции мочевыводящих путей могут трудно поддаваться лечению из-за новообразований, мешающих нормальному оттоку мочи и провоцирующих формирование конкрементов, которые могут служить матрицей для рецидива инфекции. Кроме того, при сахарном диабете, нарушениях работы щитовидной железы слизистые пересыхают быстрее, что позволяет инфекциям, грибкам и вирусам быстрее распространяться по организму Станислав Али уролог, кандидат медицинских наук, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека», — Станислав Али, уролог, кандидат медицинских наук, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека.

Если же вовремя не начать лечение инфекций мочевыводящих путей, заболевание перейдет в хроническую форму и вызовет постоянные проблемы с мочеиспусканием.

«К тому же при отсутствии терапии ткани пораженных органов могут отмереть, и-за чего органы утратят свою структуру и основную функцию. Самым грозным осложнением ИМП является почечная недостаточность. Также при развитии инфекции возможны сепсис и абсцесс», — предупредил он о риске.

Ранее диетолог Рут Тонг рассказала о способах снизить боль во время секса при наличии ИМП. В частности, по ее словам, перед половым актом и после него необходимо помочиться.