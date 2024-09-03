Названы проявляющиеся за рулем ранние симптомы деменции

Ассоциация по борьбе с болезнью Альцгеймера назвала неочевидные ранние симптомы деменции. Список опубликовал HuffPost.

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В Ассоциации призвали обратиться к врачу, если водителю становится трудно определить расстояние между предметами. Еще один проявляющийся за рулем признак, считают в организации, — появление проблем с определением цвета и контрастности.

Также на болезнь могут указывать явные ухудшения памяти, например когда водитель забывает хорошо известный ему маршрут.

Эксперты добавили, что постановка диагноза не означает, что придется немедленно прекратить водить машину. Тем не менее они подчеркнули, что при усилении симптомов это придется сделать.

Ранее врач-невролог Ольга Зинчева предупредила, что при деменции ухудшение памяти часто сопровождается депрессией, тревогой и подозрительностью. Помимо этого, людям становится трудно формулировать мысли и поддерживать беседу.