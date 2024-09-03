Врач рассказала о симптомах и причинах менингита

Речь идет о воспалении мягкой оболочки головного и спинного мозга. Оно может быть вызвано инфекционными возбудителями или иными факторами.

Основными причинами заболевания остаются бактерии (менингококк, пневмококк, гемофильная палочка), вирусы (энтеровирусы, вирус гриппа, герпесвирусы), грибки и простейшие. Об этом ИА sovainfo.ru сообщила инфекционист клиник СамГМУ Екатерина Киндалова.

«Неинфекционный менингит обычно связан с приемом некоторых лекарств (НПВС, антибиотиков, моноклональных антител), иногда встречается при аутоиммунных и онкологических заболеваниях, - объяснила она».

Источником болезни считается человек. Причем возбудители могут передаваться воздушно-капельным и контактно-бытовым путями.

«В ряде случаев, например, при энтеровирусном менингите, заразиться можно и при заглатывании воды из водоемов, - напомнил врач. - Источником может стать как больной, так и здоровый носитель, в носоглотке которого присутствуют патогенные микроорганизмы».

Киндалова добавила, что если заболевание вызвано неинфекционными факторами, то передать его окружающим не получится.

Основные симптомы менингита: высокая температура до 39 ˚С и выше с ознобом, который возникает из-за спазма поверхностных кровеносных сосудов, интенсивные головные боли с тошнотой и рвотой. При этом вторая усиливается при смене положения тела, из-за яркого света и громких звуков.

«Напряжение мышц затылка - еще один признак заболевания, - уточнила Екатерина Киндалова. - Пациент не может согнуть голову к грудной клетке. Иногда принимает позу "легавой собаки": голова запрокидывается назад, а руки и ноги подтягиваются к животу».

Также специалист выделяет повышенную чувствительность кожи (боль и дискомфорт при легком прикосновении или при перепадах температуры), сонливость, спутанную речь. При тяжелом течении возможно бессознательное состояние. В этом случае важно вызвать скорую помощь.

«Другой симптом менингококковой инфекции - появление геморрагической сыпи, - сказал специалист. - В отличие от многих других видов ее точки не исчезают при надавливании. Крайне опасное состояние, при котором необходимо немедленно обратиться за медпомощью. Признаком развития осложнений является появление судорог».

По ее словам, это отчасти напоминает эпилептический приступ.

Ранее в Самарской области произошел трагический случай: погибла 17-летняя девочка из Похвистнева. Диагноз - менингококковая инфекция. О том, как страшная болезнь за сутки погубила подростка, мы рассказывали здесь.