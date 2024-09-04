Врач объяснила, на какие патологии указывает постоянная горечь во рту

Гастроэнтеролог Валерия Антюфеева рассказала, о чем говорит постоянная горечь во рту и стоит ли обращаться к врачу, если неприятный привкус появляется время от времени.

Если горечь во рту носит временный характер и возникает после того, как съедены определенные продукты, беспокоиться по этому поводу не стоит. Об этом рассказала гастроэнтеролог Валерия Антюфеева.

В разговоре с «Газетой.ру» специалист объяснила, что такое явление скорее всего связано с употреблением тех или иных продуктов или напитков. Чтобы избавиться от горечи достаточно будет почистить зубы и сполоснуть рот, уверена врач.

Гораздо хуже, если горечь во рту носит постоянный характер. Это состояние указывает на серьезные патологии желудочно-кишечного тракта, уточнила Антюфеева.

Чаще всего горечью во рту сопровождается гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Такое состояние связано с дисфункцией нижнего пищеводного сфинктера, который в обычном состоянии не дает содержимому желудка вернуться в пищевод.

По словам Антюфеевой, в результате нарушения работы сфинктера кислота, попавшая в пищевод, а затем в рот, вызывает чувство горечи.

В запущенных случаях такое состояние может сопровождаться воспалением пищевода, язвами, стрикутрой, а также пищеводом Барретта. Последнее считается предраковым состоянием.

Не стоит исключать болезни, связанные с зубами, отметила гастроэнтеролог. Более того, горечь во рту может появиться не только из-за кариеса и проблем с деснами, но и из-за сухости во рту, вызванной диабетом.

Среди других возможных причин врач-гастроэнтеролог назвала: гормональную перестройку при беременности, менопаузе, повреждение нервов, а также молочницу полости рта.

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