Почему не стоит совмещать противокашлевые и муколитические препараты

Врач-отоларинголог назвала серьезную ошибку при лечении кашля у детей. Многие родители используют муколитические (разжижающие мокроту) и противокашлевые препараты вместе – что делать нельзя. Такой лекарственный «тандем» может привести к удушью.

Противокашлевые препараты воздействуют на кашлевой центр в коре головного мозга и кашлевые рецепторы, блокируя позывы к кашлю. Муколитические средства разжижают слизь в глотке и стимулируют отхождение мокроты. Некоторые муколитики также снимают отек в слизистой оболочке бронхов.

Совмещать противокашлевые препараты и муколитики нельзя. В этом случае мокрота будет разжижаться, но откашлять ее ребёнок не сможет – из-за блокировки кашлевого рефлекса. В результате слизь будет копиться в бронхолегочных путях – об этом «Газете.Ru» рассказала врач-отоларинголог СМ-Клиники Дарья Цап.

Врач также предупредила, что не стоит давать муколитические препараты детям до шести лет. В силу строения ЛОР-органов и дыхательных путей при разжижении слизи ребенок может начать еще сильнее захлебываться собственными выделениями.

Врач прокомментировала и еще одно убеждение родителей – о том, что сухой кашель нужно сначала «размочить», а затем уже откашливать мокроту. По ее словам, это не всегда оправданно, особенно с детьми и подростками старше 12 лет. У них чаще встречается сухой кашель – при вирусных инфекциях или гастроэзофагеальном рефлюксе. Правильнее лечить этот кашель изначально, а не переводить в мокрое состояние – потому что это «двойная работа».