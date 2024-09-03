Эксперт назвала шесть симптомов оспы обезьян

Оспа обезьян: эксперт назвала шесть тревожных симптомов вируса mpox
Британский специалист в области здравоохранения Рисса Фоммачан рассказала, что делать при появлении этих признаков.
Вирус mpox, официально известный как оспа обезьян, представляет собой вирусную инфекцию, первоначально возникшую в Центральной и Западной Африке. Он принадлежит к тому же семейству вирусов, что и вирус натуральной оспы, может передаваться от животных к человеку и от человека к человеку.
Симптомы mpox обычно проявляются в течение 5–21 дня после контакта с вирусом.
Заболевание часто начинается с этих симптомов:
- лихорадка — один из первых признаков, часто сопровождающийся ознобом;
- головная боль;
- мышечные боли;
- увеличение лимфатических узлов;
- усталость или истощение;
- сыпь: она обычно появляется в течение одного-трёх дней после начала лихорадки, начинается с лица и распространяется на другие части тела, включая руки, ноги и гениталии.
Обычно болезнь длится от двух до четырёх недель, и большинство людей полностью выздоравливают. Однако в некоторых случаях, особенно среди людей с ослабленной иммунной системой, инфекция может протекать тяжелее.
При выявлении характерных симптомов mpox рекомендуется оставаться дома, избегать контактов с другими людьми и вызвать врача.
Путешествуя за границу, избегайте тесного контакта с людьми, у которых проявляются симптомы, и с дикими животными, особенно в районах, где распространена оспа. Соблюдайте правила гигиены, носите маску и избегайте контакта с мясом диких животных и его употребления в пищу, чтобы снизить риск заражения.