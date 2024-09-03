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Врачи разработали новую технологию для исправления деформации конечностей

Специалисты из Национального центра травматологии и ортопедии имени Г.А. Илизарова создали усовершенствованную версию аппарата Илизарова. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

Специалисты разработали технологию для исправления деформации конечностей
© РИА Новости

Недавно в центре впервые провели успешную операцию по исправлению деформации голени у пациента с помощью этой технологии, которая позволяет исправлять деформации конечностей и удлинять их. При этом врачи круглосуточно следили за работой аппарата.

Пациентом стал 65-летний мужчина с артрозом. Чтобы снять боль и отложить необходимость замены сустава, врачи решили провести операцию. В голень пациента ввели две титановые спицы и начали процесс постепенного растяжения кости, который занял три недели. Несмотря на то, что в силу возраста организм пациента восстанавливается медленнее, кость регенерировала очень быстро и качественно — всего за 15 дней вместо обычных 40 дней.

Напомним, что в российской ортопедии давно стараются отходить от классического аппарата Илизарова. Травматолог-ортопед, профессор, заведующий научно-исследовательским отделом РКБ Равиль Хабибьянов поделился, что измененные технологии для пациента более удобны:

— Мы немного отходили от классического спицевого аппарата Илизарова к спице-стержневому и чисто стержневому. Стержневой для пациента более удобен, эргономичен. Он с одной стороны конечности, неудобств создает меньше. Сам Гавриил Абрамович не разрешал отходить от спиц, и у него была своя мотивация. Но, на наш взгляд и по клиническим результатам, стержневые аппараты показали себя не хуже, а даже лучше, чем спицевые. Они пожестче, в умелых руках маневренные (в плане репозиции и сопоставления костных отломков) — и очень успешно мы работали.
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