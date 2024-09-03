В Баксане призвали жителей не пить воду из-под крана

Власти города Баксана (Кабардино-Балкария) призвали местных жителей пока не пить воду из-под крана из-за роста заболеваемости кишечными инфекциями. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

"В микрорайоне "Строительный" города Баксана отмечается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии. До выяснения причин образования инфекции <…> жителям микрорайона рекомендуется использовать в питьевых целях кипяченую или бутилированную воду", - говорится в сообщении.

По информации администрации, профильные специалисты уже занимаются отбором проб воды для установления причины заболеваний.