В Баксане призвали жителей не пить воду из-под крана
Власти города Баксана (Кабардино-Балкария) призвали местных жителей пока не пить воду из-под крана из-за роста заболеваемости кишечными инфекциями. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.
"В микрорайоне "Строительный" города Баксана отмечается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии. До выяснения причин образования инфекции <…> жителям микрорайона рекомендуется использовать в питьевых целях кипяченую или бутилированную воду", - говорится в сообщении.
По информации администрации, профильные специалисты уже занимаются отбором проб воды для установления причины заболеваний.
"Оперативные службы обследуют подвальные помещения многоквартирных домов, сотрудниками Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения КБР проводятся мероприятия по мониторингу эпидемиологической обстановки. Принимаются все меры для ограничения очага инфекции, предотвращения ее распространения и нормализации обстановки", - подчеркнули в администрации.