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В Баксане призвали жителей не пить воду из-под крана

Власти города Баксана (Кабардино-Балкария) призвали местных жителей пока не пить воду из-под крана из-за роста заболеваемости кишечными инфекциями. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

В Баксане призвали жителей не пить воду из-под крана
© РИА Новости
"В микрорайоне "Строительный" города Баксана отмечается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии. До выяснения причин образования инфекции <…> жителям микрорайона рекомендуется использовать в питьевых целях кипяченую или бутилированную воду", - говорится в сообщении.

По информации администрации, профильные специалисты уже занимаются отбором проб воды для установления причины заболеваний.

"Оперативные службы обследуют подвальные помещения многоквартирных домов, сотрудниками Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения КБР проводятся мероприятия по мониторингу эпидемиологической обстановки. Принимаются все меры для ограничения очага инфекции, предотвращения ее распространения и нормализации обстановки", - подчеркнули в администрации.
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