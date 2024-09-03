Инфекционист объяснила, как защититься от менингита

В частности, вакцинацию от менингита инфекционист Екатерина Киндалова рекомендует проводить детям до 5 лет, подросткам от 13 до 17 лет, взрослым старше 60-ти, людям с иммунодефицитом и тем, кто отправляется в регионы с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Иммунопрофилактика необходима медработникам и сотрудникам лабораторий, которые подвергаются высокому риску заражения, а также молодым людям, подлежащим призыву на военную службу, - заявил специалист.

Екатерина Киндалова подчеркнула: при появлении симптомов менингита или подозрении на него не стоит заниматься самолечением.

В незамедлительном порядке обратитесь за медпомощью, чтобы не упустить драгоценное время и не заразить своих близких, - напомнила она.

Отдельно Екатерина Киндалова объяснила, кто входит в группу риска. Речь идет о пациентах с онкологическими и хроническими гематологическими болезнями, эндокринными патологиями, иммунодефицитом, а также детях в возрасте до 5 лет и пожилых (старше 70-ти).

Сюда же можно отнести граждан, которые перенесли операции или травмы головного, либо спинного мозга, лиц, проживающих вместе с большим количеством других людей (в казармах, интернатах, общежитиях), - рассказал врач.

В группе риска и путешественники, посещающие страны с широким распространением инфекционных возбудителей менингита. Это - Африка и Саудовская Аравия.

Еще одним серьезным фактором тяжелого течения и неблагоприятного исхода считается поздняя госпитализация - спустя 3 и более суток от начала заболевания, - резюмировала Екатерина Киндалова.

Также корреспондент ИА sovainfo.ru узнал у инфекциониста о симптомах и причинах менингита.