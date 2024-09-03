Терапевт объяснил, как нужно пользоваться электронным градусником

Многие люди считают, что электронный градусник неточно отображает показатели температуры. С чем связаны погрешности и как правильно пользоваться прибором, «Клопс» узнал у калининградского врача-терапевта Алёны Береговой.

Электронный градусник широко применяется в медицине для измерения температуры тела. Простое и удобное устройство считается более безопасным и экологичным, чем ртутный аналог.

«Несмотря на все преимущества прибора, люди в домашних условиях неохотно им пользуются, говорят, что такой градусник часто врёт», — прокомментировала доктор.

С чем связана неточность данных

Со временем у электронных моделей может появиться погрешность. Если результаты сильно расходятся с показаниями ртутного градусника, следует обратиться в сервисный центр для калибровки прибора.

Не стоит забывать и о наличии батареек в таком градуснике. Необходимо следить за их сроком годности и при необходимости менять.

Как правильно пользоваться

Некоторые пациенты думают, что цифры на ЖК-дисплее нужно смотреть сразу, как только прозвучит звуковой сигнал. На самом деле большинство термометров запрограммированы иначе.

«Когда градусник пищит, он [ещё] продолжает измерять температуру. Поэтому для получения достоверного результата необходимо подождать ещё пару минут», — объяснила терапевт Береговая.

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