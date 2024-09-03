Фиброз легких, импотенция и даже рак: чем еще опасно курение вейпов

«Это не курение, а парение», — говорят любители электронных сигарет, выдыхая пар с ароматом вишни или шоколада.

Это же так не похоже на отвратительный запах никотина! Особенно новый формат привлекает людей молодых, даже подростков. Какое-то время в обществе бытовало мнение, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные. На самом деле это далеко не так. Какие опасные заболевания может вызвать вейпинг, нам рассказала врач-онколог Хамас Магомедова.

В мае 2024 года появилась информация о разработке законопроекта о полном запрете розничной продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов. И на это есть причин. За пятнадцать лет существования подобных устройств врачи обнаружили массу негативных последствий для организма. Особенно вызывает беспокойство популярность электронных сигарет среди подростков и молодежи. Приводятся данные со ссылкой на Росстат, что по сравнению с 2011 годом число подростков, практикующих вейпинг, выросло в десять раз.

Чем опасен вейп

«В состав смесей для вейпов входит ряд вредных соединений, например, никотин. Он поступает в мозг и отравляет внутренние органы. Накапливаясь со временем в организме, это вещество способно вызвать рак», — рассказывает врач-онколог.

В смеси для электронных сигарет добавляют и другие опасные веществая, такие как формальдегиды, диацетил, канцерогены, иногда металлы и ароматизаторы. Они провоцируют дисфункцию митохондрий и разрастание патологических клеток.

Какие болезни вызывают электронные сигареты

«Прежде всего, вещества, содержащиеся в аэрозолях для электронных сигарет, поражают органы дыхания. Они провоцируют фиброз легких, из-за чего в организме не происходит полноценный газообмен. Но главная опасность — рак горла и гортани, а также риск поражения других органов», — предупреждает врач-онколог.

Пентабромдифениловые эфиры, отвечающие за то, чтобы устройство не нагревалось, нарушают выработку гормонов щитовидной железы.

Кроме того, выявлено, что злоупотребление вейпами влияет на половую систему, снижая выработку тостестерона, что приводит к импотенции.

Нередко при курении вейпов страдает желудок, поскольку канцерогены препятствуют поступлению витамина В12, ухудшают питание слизистых оболочек. Как показали исследования, токсичные вещества в электронных сигаретах вызывают и генетические мутации в печени.

Существуют ли безвредные смеси

Есть мнение, что безникотиновые электронные сигареты не опасны для организма. Однако, это не так. Как мы говорили выше, в состав смесей помимо никотина, входит немало других токсичных веществ, оказывающих пагубное влияние на организм.

«К сожалению, безвредной смеси для вейпов не существует. Если человек долго курит, в его организме накапливаются свободные радикалы, поврежденные ДНК. Но так как онкология — многофакторное заболевание, электронные сигареты — лишь одна из причин развития рака», — говорит врач-онколог.

И уже установлено, что увлечение электронными сигаретами так же приводит к зависимости, как и обычное курение.