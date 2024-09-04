Врач рассказала, стоит ли переживать из-за постоянного шума в ушах

По словам невролога Анастасии Тарасовой, шум в ушах бывает двух видов. Первый отличается тем, что слышит его только сам пациент. При втором случае шум может услышать врач, осматривающий пациента.

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Шум в ушах – повод для обращения к врачу. Это подчеркивает невролог Анастасия Тарасова. По словам врача, тиннитус бывает двух видов. Оба указывают на наличие патологий.

Так, в разговоре в «Газетой.ру» врач рассказала, что шум в ушах, который слышит только пациент, это одно из самых частых нарушений, указывающее на депрессивное, тревожное состояние. В таком случае больной слышит писк или звон.

Во втором случае шум может расслышать врач, осматривающий пациента.

Для постановки диагноза важно определить, где слышится шум: в ушах или голове. К примеру, если причина шума в болезнях ушей, то шум будет слышаться со стороны больного органа.

Если шум сопровождается снижением слуха или наоборот повышенной чувствительностью, это указывает на заболевание среднего уха. Если человеку кажется, что он слышит скрежет, треск, лопание – причина в воспалении в среднем ухе.

Опасным состоянием врач назвала шум, который напоминает звон, сопровождающийся головокружением. Чаще всего это указывает на болезнь Меньера, при котором повышено давление естественной жидкости во внутреннем ухе.

Что касается второго случая, когда шум слышит врач, по словам Тарасовой, он связан с патологиями сердечно-сосудистой системы, новообразованиями в черепе, наличием инородного тела в слуховом проходе, дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, миоклонусом мышц среднего уха.

Тарасова отметила, вылечить патологию можно, только определив истинную причину. Поэтому шум в ушах требует обращения к врачу.

Ранее о причинах возникновения шума в ушах рассказал доктор Александр Мясников, а ученые рассказали о связи шума в ушах с потерей слуха.

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