Недостаток сна может повысить риск появления рака

Недостаток сна может существенно увеличить риск развития онкологических заболеваний. Об этом заявили врач общей практики Александр Мясников и сомнолог Александр Калинкин.

Сомнолог Александр Калинкин отметил, что последние исследования все больше указывают на наличие связи между отдельными нарушениями сна и повышенным риском развития раковых заболеваний.

По его словам, сон и иммунитет — это практически синонимы, и от качества сна напрямую зависит эффективность работы иммунной системы, которая играет ключевую роль в защите организма от онкологических болезней.

Александр Мясников добавил, что дефицит сна может привести к нарушению выработки мелатонина, гормона, который не только регулирует циклы сна, но и обладает антиоксидантными свойствами. Недостаток мелатонина может стать фактором риска для развития различных видов рака. Об этом специалисты рассказали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1»

Эти выводы врачей подчеркивают важность качественного сна для общего здоровья и предупреждают о возможных серьезных последствиях, если не уделять должного внимания своему режиму сна.

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