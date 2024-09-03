Кемеровские врачи провели уникальную операцию по удалению пищевода

В медучреждении Кузбасса врачи провели сложную операцию. Они удалили пациенту пищевод.

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В онкодиспансере в Кемерове первый раз провели сложнейшую малоинвазивную операцию Льюиса.

Врачи удалили пациенту пищевод, который был поражен опухолью, и одномоментно реконструировали его желудочным лоскутом. Операцию делали через два трехсантиметровых разреза. Она заняла более десяти часов.

Схожие операции раньше проводились только открытым доступом. Теперь же применяется малоинвазивная методика, благодаря которой пациент быстро восстанавливается и через десять дней может выписываться из больницы. Об этом сообщает министерство здравоохранения Кузбасса.