Дерматолог рассказала о профилактике кожных заболеваний

И. о. заведующей филиалом Сормовского кожно-венерологического диспансера, заведующая консультативно-диагностическим отделением, врач-дерматовенеролог Виктория Кораблёва рассказала о профилактике кожных заболеваний.

В беседе с pravda-nn.ru она посоветовала принимать душ после посещения бассейна или аквапарка. Также рекомендуется наносить на кожу эмоленты — увлажняющие аптечные средства, восполняющие защитную плёнку кожи.

«Полотенца должны быть строго индивидуальными. Перед тем как сесть в бассейне на скамейку, обработайте её противогрибковым средством», — заявила Кораблёва.

Также желательно носить только свою обувь, в том числе тапочки.

Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Антюфеева рассказала, что длительное ощущение горечи во рту может быть признаком нарушений в работе желудочно-кишечного тракта.