Врач рассказал, как распознать штамм коронавируса FLiRT

Традиционно с началом осени в столичном регионе возрастает риск заразиться острой респираторной инфекцией, в том числе коронавирусной. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал изданию «Вести Подмосковья» о новом штамме ковида под названием FLiRT - это вариант уже знакомого омикрона, который сегодня периодически выявляют у заболевших.

«Новый штамм очень заразен и демонстрирует устойчивость к иммунному ответу, то есть мутации позволяют проникать сквозь иммунную защиту. У «Флирта», как и у предыдущих штаммов, есть много разнообразных симптомов и новые отличительные признаки. Среди традиционных симптомов - температура выше 38 градусов, кашель, боль в горле, заложенность носа, утомляемость и одышка. При этом для «Флирта» не характерна потеря обоняния, заболевшие отмечают сильную боль в груди, ломоту в теле и боль в мышцах», - объяснил специалист.

По словам врача Иванова, еще нет причин считать «Флирт» более опасным, чем предыдущие штаммы. Но он тоже может провоцировать воспаление легких и постковидный синдром, затрагивающий легкие, сердце, сосуды, нервную систему и ЖКТ.

Рекомендуется чаще мыть руки и пользоваться антисептиками, проветривать помещения, есть достаточно свежих овощей и фруктов, наладить режим сна и не отказываться от вакцинации.