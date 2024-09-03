Кардиологи назвали лучшее время для приема препаратов от давления

Новое исследование Европейского общества кардиологов опровергло мнение о преимуществах вечернего приема препаратов от высокого давления. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил профессор Рики Турджон.

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В ходе работы специалисты проанализировали данные ранее проведенных исследований с участием 47 тысяч пациентов с гипертонией и доказали, что время приема не взаимосвязано с риском сердечного приступа или инсульта.

По словам Турджона, люди могут принимать лекарства один раз в день в любое удобное время. Ранее считалось, что лекарства лучше принимать ночью или перед сном. Специалист заявил, что при лечении сердечно-сосудистых заболеваний имеет значение лишь ежедневное употребление препаратов, пишет DailyMail.

Врач-невролог Екатерина Демьяновская сообщила, что скрытой гипертонией называют состояние, при котором артериальное давление человека «нормальное» на приеме у доктора и повышенное — в обычной жизни. Специалист рассказала о неочевидных признаках болезни.

От здоровья сосудов и кровеносной системы зависит продолжительность жизни человека. Их состояние можно поддержать и укрепить с помощью определенных продуктов. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, что для этого нужно добавить в рацион.