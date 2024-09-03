Педиатр назвала главные признаки наличия вшей у детей и взрослых

Признаками наличия вшей у детей и взрослых являются зуд кожи головы, тела и ощущение шевеления в волосах, рассказала NEWS.ru педиатр Химкинской клинической больницы Яна Оробинская. Она отметила, что о наличии паразитов также может говорить красная сыпь.

Симптомы вшей у детей и взрослых: зуд кожи головы, тела, промежности, приводящий к появлению расчесов. Ощущение, что в волосах и/или на теле что-то шевелится. Папулезно-уртикарная красная сыпь (папулезная крапивница). При появлении подобных симптомов ребенка необходимо показать педиатру, а взрослым нужно обратиться к терапевту, — заявила Оробинская.

Ранее представители Роспотребнадзора рассказали, что для избавления от постельных клещей необходимо еженедельно менять белье. По их словам, свежее белье предотвращает размножение этих паразитов. Они порекомендовали стирать вещи при температуре не ниже 50 градусов и после сушки прогладить их.

Аллерголог Мария Марилова ранее заявила, что в домашних коврах, подушках и матрасах могут жить пылевые клещи, а на коже жильцов — чесоточные клещи и вида Demodex, которые опасны для человека. По словам врача, паразиты могут вызывать сильную аллергическую реакцию.