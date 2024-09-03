Эксперты рассказали, как распознать анафилаксию

Анафилаксия, или анафилактический шок — это тяжёлая, быстрая аллергическая реакция, которая может быть вызвана пищей, лекарствами или укусами насекомых, и потенциально опасна для жизни. Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали симптомы, которые могут указывать на это состояние.

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Признаки анафилаксии проявляются очень быстро. Как правило, они проявляются через несколько минут после контакта с аллергеном.

Симптомы анафилактического шока включают:

отёк горла и языка;

затруднённое дыхание или очень быстрое дыхание;

затруднение глотания, стеснение в горле или хриплый голос;

свистящее дыхание, кашель или шумное дыхание;

чувство усталости или растерянности;

чувство слабости, головокружения или обморока;

холодная кожа на ощупь;

синяя, серая или бледная кожа, губы или язык — если у вас тёмная кожа, осмотрите свои ладони или подошвы;

зудящая сыпь.

При появлении этих симптомов нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.