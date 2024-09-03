Эксперты рассказали, как распознать анафилаксию: обратите внимание на эти 9 симптомов
Анафилаксия, или анафилактический шок — это тяжёлая, быстрая аллергическая реакция, которая может быть вызвана пищей, лекарствами или укусами насекомых, и потенциально опасна для жизни. Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали симптомы, которые могут указывать на это состояние.
Признаки анафилаксии проявляются очень быстро. Как правило, они проявляются через несколько минут после контакта с аллергеном.
Симптомы анафилактического шока включают:
- отёк горла и языка;
- затруднённое дыхание или очень быстрое дыхание;
- затруднение глотания, стеснение в горле или хриплый голос;
- свистящее дыхание, кашель или шумное дыхание;
- чувство усталости или растерянности;
- чувство слабости, головокружения или обморока;
- холодная кожа на ощупь;
- синяя, серая или бледная кожа, губы или язык — если у вас тёмная кожа, осмотрите свои ладони или подошвы;
- зудящая сыпь.
При появлении этих симптомов нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.