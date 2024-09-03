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Эксперты рассказали, как распознать анафилаксию: обратите внимание на эти 9 симптомов

Анафилаксия, или анафилактический шок — это тяжёлая, быстрая аллергическая реакция, которая может быть вызвана пищей, лекарствами или укусами насекомых, и потенциально опасна для жизни. Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали симптомы, которые могут указывать на это состояние.

Эксперты рассказали, как распознать анафилаксию
© Чемпионат.com

Признаки анафилаксии проявляются очень быстро. Как правило, они проявляются через несколько минут после контакта с аллергеном.

Симптомы анафилактического шока включают:

  • отёк горла и языка;
  • затруднённое дыхание или очень быстрое дыхание;
  • затруднение глотания, стеснение в горле или хриплый голос;
  • свистящее дыхание, кашель или шумное дыхание;
  • чувство усталости или растерянности;
  • чувство слабости, головокружения или обморока;
  • холодная кожа на ощупь;
  • синяя, серая или бледная кожа, губы или язык — если у вас тёмная кожа, осмотрите свои ладони или подошвы;
  • зудящая сыпь.

При появлении этих симптомов нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

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