Названы продукты, которые нельзя есть диабетикам

Диабетикам запрещено есть продукты, содержащие добавленный белый сахар, например шоколад и хлебобулочные изделия, рассказала NEWS.ru диетолог Алена Барредо. По ее словам, также не стоит употреблять в пищу фрукты, которые имеют в составе много фруктозы и глюкозы, а именно виноград и арбузы.

При диабете нельзя продукты, которые содержат добавленный белый сахар. То есть это не натуральный сахар, а именно добавленный сахар, рафинад. Например, конфеты, шоколад, хлебобулочные изделия, особенно сладкие — печенье, булочки, плюшки и так далее. Нельзя пить чай, кофе с сахаром. Запрещены фрукты, содержащие слишком много сахара в виде фруктозы и глюкозы: виноград, арбуз, — заявила Барредо.

По ее словам, не стоит есть картофельное пюре, блюда из манной и кукурузной крупы, поскольку они резко повышают уровень сахара в крови. Врач добавила, что диабетикам лучше не употреблять в пищу продукты, содержащие трансжиры, в том числе фастфуд.

Нельзя продукты, содержащие трансжиры: фастфуды, джанкфуды, содержащие маргарин, майонез, коммерческие соусы, в которых много сахара и жира. Это такая «адская» смесь, которая приводит и к повышению сахара, и к атеросклерозу, который часто сопровождает диабет, так как сахар превращается в жир и приводит к атеросклеротическим изменениям, — отметила Барредо.

Ранее доцент Университета Флиндерса в Австралии Эндрю Филлипс заявил, что сон в темном окружении может снизить риск развития сахарного диабета II типа. По его словам, уменьшение воздействия света на организм ночью является самой доступной профилактикой заболевания.