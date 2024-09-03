Диета, которая поможет восстановиться после расстройства желудка

Благодаря диете BRAT вы сможете быстро восстановиться после приступа расстройства ЖКТ. Однако долго её соблюдать нельзя.

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BRAT — это аббревиатура, которая включает в себя бананы, рис, яблочное пюре и тост. Идея этой диеты состоит в том, чтобы придерживаться всех этих продуктов некоторое время. Все они — мягкие, крахмалистые, содержат мало клетчатки.

Обычно диету BRAT эксперты не рекомендуют, поскольку нет научных данных, подтверждающих её эффективность в улучшении работы ЖКТ. Этот вариант питания очень ограничительный, что со временем может привести к дефициту калорий и питательных веществ.

Бананы, как и другие продукты диеты BRAT, хорошо усваиваются организмом, а ещё они содержат ферменты, улучшающие пищеварение, калий, важный электролит.

Белый рис тоже переваривается быстрее по сравнению с коричневым. Это важно при восстановлении после болезни.

Яблочное пюре мягко воздействует на пищеварительную систему, а белый тост представляет собой источник легкоусвояемых углеводов.

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