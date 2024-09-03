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Раскрыта диета, которая поможет восстановиться после расстройства желудка

Благодаря диете BRAT вы сможете быстро восстановиться после приступа расстройства ЖКТ. Однако долго её соблюдать нельзя.

Диета, которая поможет восстановиться после расстройства желудка
© Ferra.ru

BRAT — это аббревиатура, которая включает в себя бананы, рис, яблочное пюре и тост. Идея этой диеты состоит в том, чтобы придерживаться всех этих продуктов некоторое время. Все они — мягкие, крахмалистые, содержат мало клетчатки.

Обычно диету BRAT эксперты не рекомендуют, поскольку нет научных данных, подтверждающих её эффективность в улучшении работы ЖКТ. Этот вариант питания очень ограничительный, что со временем может привести к дефициту калорий и питательных веществ.

Бананы, как и другие продукты диеты BRAT, хорошо усваиваются организмом, а ещё они содержат ферменты, улучшающие пищеварение, калий, важный электролит.

Белый рис тоже переваривается быстрее по сравнению с коричневым. Это важно при восстановлении после болезни.

Яблочное пюре мягко воздействует на пищеварительную систему, а белый тост представляет собой источник легкоусвояемых углеводов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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