Врачи рассказали, можно ли принимать душ в контактных линзах

Рэйчел Прохнов 18 июля рассказала подписчикам в Instagram*, что в прошлом году ослепла на один глаз. Случилось это из-за инфекции, которая развилась из-за принятия душа в контактных линзах. Для восстановления зрения ей пришлось перенести пересадку роговицы.

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По словам Рэйчел Прохнов, у неё развился акантамёбный кератит. Эта инфекция вызывается амёбой, которая обычно встречается в воде и почве. Произошло это во время принятия душа. Блогер также отметила, что акантамёба есть в каждом источнике воды, кроме кипячёной. Поэтому если вы носите контактные линзы и вода попадает вам в глаза, то вы в зоне риска.

Вода из душа, бассейна, из-под крана действительно может содержать вредные микроорганизмы, включая акантамёбу. Любой человек может заразиться инфекцией, если эта вода попадёт ему в глаза. Однако у тех, кто носит контактные линзы, эта вероятность особенно высока.

Как говорит Энни Нгуен, доктор медицины, доцент кафедры клинической офтальмологии в Keck Medicine при USC, эти микроорганизмы могут прилипать к контактным линзам, а линзы способны задерживать их на роговице, повышая риск возникновения инфекции. Контактные линзы также разрушают естественную слёзную плёнку, которая обычно защищает роговицу.

Попадание акантамёбы или другого вредного микроорганизма в глаз может вызвать кератит. В некоторых случаях это может привести к образованию рубцов на роговице, что повлияет на ваше зрение, отмечает доктор медицины Ами Вадада, офтальмолог из AdvantageCare Physicians в Нью-Йорке.

Что касается акантамёбного кератита, то он способен привести к боли, потере зрения и даже слепоте, если его не лечить своевременно и надлежащим образом.

Кроме того, кератит может развиться из-за бактерий Pseudomonas, которые встречаются в почве и воде. Возможно заражение и из-за загрязнённой воды, но случается это очень редко.

Ношение контактных линз может быть связано и с рядом других болезней. Это микробный или бактериальный кератит, гипоксия роговицы, синдром сухого глаза. Эти состояния могут привести к проблемам со зрением, а в тяжёлых случаях — к слепоте.

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