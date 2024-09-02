Уролог предупредил о снижающих фертильность заболеваниях

Ряд редких патологий, в том числе аутоиммунных, может оказывать негативное влияние на фертильность мужчины, предупредила врач высшей категории, кандидат медицинских наук, уролог Европейского медицинского центра (EMC) Екатерина Коршунова. Об этих редких заболеваниях она предупредила мужчин в разговоре с «Лентой.ру».

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Одной из таких патологий Коршунова назвала на муковисцидоз. По ее словам, эта болезнь, обусловленная генной мутацией, вызывает недоразвитие и полное отсутствие семявыносящих протоков у мужчин, приводит к нарушениям дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, часто сочетается с остеопорозом и сахарным диабетом.

Снижает репродуктивную функцию и такая генетическая аномалия, как синдром Клайнфельтера, продолжила уролог.

«У пациентов с этим диагнозом вместо мужского генотипа с одной X- и одной Y-хромосомой есть лишние, например, Х-хромосома (одна, две и даже три) или дополнительная Y-хромосома. Синдром Клайнфельтера приводит к нарушению функции яичек, а порой и к полному отсутствию сперматозоидов в семенной жидкости», — объяснила она.

По словам Коршуновой, проблемы с зачатием могут возникнуть и у мужчин с гемохроматозом — избыточным накоплением железа в организме. Эта патология чревата повреждением гипофиза, что, в свою очередь, нарушает гормональный баланс и приводит к патологическим изменениям в эякуляте.

Также, как отметила врач, привести к проблемам с фертильностью могут некоторые аутоиммунные заболевания.

«Саркоидоз, или болезнь Бенье-Бека-Шаумана — аутоиммунное заболевание, при котором на разных органах и системах организма появляются воспаленные плотные узелки — гранулемы. Они могут поражать в том числе и репродуктивные органы», — Екатерина Коршунова, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, уролог.

Другими редкими патологиями, влияющими на фертильность, уролог назвала миастению и синдром Прадера-Вилли — редкое наследственное заболевание, приводящее к бесплодию из-за недоразвития яичек.

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