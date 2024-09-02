От дефицита витаминов до диабета: почему сохнут губы

Один из признанных стандартов женской красоты — влажные полные губы, именно поэтому инъекции гиалуроновой кислоты для многих стали привычной бьюти-процедурой. Сухость же губ может сигнализировать о внутренних проблемах, с которыми стоит обратиться к врачу, рассказала «Вечерней Москве» врач-эндокринолог сети «Клиника Фомина» в Твери Жанна Кику.

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В норме губы увлажнены естественным образом за счет постоянного почти незаметного смачивания слюной. Кожа губ очень нежная и нуждается в защите от внешних факторов: УФ-излучения, ветра, мороза. Причин, по которым сохнут губы, может быть несколько.

Дефицит железа

Это одно из самых распространенных дефицитарных состояний у женщин репродуктивного возраста: железо теряется вместе с менструациями каждый месяц. В свою очередь дефицит железа зачастую приводит к сухости кожи, и особенно тонкой кожи губ.

Дефицит витаминов группы B

Ключевыми дефицитами, которые отражаются на внешнем виде губ, являются недостаток витаминов B12 (цианокобаламин) и B2 (рибофлавин). В некоторых случаях могут появляться «заеды» — плохо заживающие трещины в уголках губ.

Повышение сахара в крови и сахарный диабет

Как правило, сухость губ и сухость во рту — не единственный симптом сахарного диабета, но лучше исключить данное заболевание, сдав анализ крови на глюкозу.

Недостаток белка и жиров в рационе

При нехватке жиров и жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) нарушается липидный слой кожи, в результате чего появляются шелушения.

Обезвоживание организма

При нехватке чистой воды кожа губ становится более сухой, снижается ее тургор (упругость), появляются мелкие морщинки. Нужный объем жидкости в сутки рассчитывается по формуле 30 миллилитров на килограмм массы тела человека. Он может варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости от климата, физической нагрузки и индивидуальных особенностей.

Таким образом, такое распространенное состояние, как сухость губ, может маскировать различные состояния и проблемы со здоровьем, поэтому стоит обратиться за консультацией к доктору.