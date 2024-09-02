Эксперт назвал причины развития многопалости у детей

В соцсетях активно обсуждают недавнее сообщение о том, что в Тюменской области родилось несколько "шестипалых" детей. На самом деле, такие случаи вовсе не редкость. В этом году дети с "лишним" пальчиком рождались в Уфе, Москве, соседнем с Россией Казахстане. Почему возникает полидактилия (многопалость), как помочь такому ребенку? На вопросы "РГ" ответил ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета, специалист по учебно-методической работе мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра Алексей Решетун.

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Насколько опасна многопалость?

Алексей Решетун: Многопалость, она же полидактилия, бывает разных видов. Чаще всего она встречается в виде изолированного симптома, когда ребенок рождается с добавочным пальцем или пальцами на кистях рук или стопах без влияния на весь организм. В некоторых случаях многопалость является частью какого-то синдрома. Очень часто этот синдром наследуется генетически. Если это изолированный признак, то говорить об опасности для общего здоровья, наверное, нельзя. Если же полидактилия входит в состав синдрома, то надо смотреть по этому синдрому. Сейчас известно больше ста наследственных, генетических синдромов, которые так или иначе связаны с полидактилией. при этих заболеваниях также может быть разное поражение головного мозга. Тяжесть состояния, опасность, определяется основным заболеванием, а не его проявлением - полидактилией.

Что делать, если патологию заметили еще во время беременности мамы, делая ей УЗИ?

Алексей Решетун: Если полидактилию замечают во время скрининга, при выполнении УЗИ, на этапе внутриутробного развития, и если она изолирована, то это не является показанием для прерывания беременности. Ведь в остальном ребенок развивается, как обычно.

Как хирурги исправляют многопалость у новорожденных?

Алексей Решетун: У новорожденного, как правило, это никак не устраняется, ждут, пока малышу не исполнится 10-12 месяцев. Врачи смотрят, как развивается ребенок, как он себя чувствует, есть ли у него какие-то еще заболевания и так далее. Если все нормально и полидактилия является случайным, скажем так, образованием, которое не влияет на основной организм, тогда делают операцию.

С чем может быть связано сразу несколько случаев многопалости в одном регионе?

Алексей Решетун: Необходимо изучать конкретную семью и ее генетическую историю. Потому что очень часто полидактилия - это результат генетической мутации. На развитие этого симптома может оказывать влияние очень много факторов. Я, например, встречал полидактилию при алкогольном синдроме новорожденного. Также это бывает, если женщина злоупотребляет разными веществами: курит, принимает наркотики, алкоголь, или была подвержена радиации, и так далее. То есть все вредные факторы, которые влияют на женский организм, а соответственно и на организм ребенка, могут приводить к развитию этой патологии.