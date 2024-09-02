«Фатальные проблемы со здоровьем». Что такое EVALI и кто в группе риска

В Минздраве РФ заявили, что курение электронных сигарет и вейпов вызывает серьезное заболевание легких EVALI, симптомы которого схожи с COVID-19. Когда впервые диагностировали EVALI, что это за болезнь и какие у нее могут быть последствия, «Газета.Ru» выяснила у врачей-пульмонологов.

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Что такое EVALI

EVALI (англ. E-cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury) — это серьезное легочное заболевание, связанное с использованием электронных сигарет и вейпов, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» врач-пульмонолог, генеральный директор клиники «Мединтерком», кандидат медицинских наук Иван Тарасенко.

Впервые болезнь была диагностирована в 2012 году. Но широкое внимание она привлекла в 2019-м, когда в США произошел всплеск госпитализаций, вызванных острым респираторным дистрессом у пользователей электронных сигарет. В это же время там был зарегистрирован пик продаж вейпов, а также вспышка заболеваемости органов дыхания у подростков и молодежи.

~ 3 тыс. случаев заболевания зарегистрировано с 2019 года, из них несколько десятков — с летальным исходом

В 2020 году в научном журнале Radiology было представлено исследование влияния вейпинга на легкие здоровых молодых людей. Ученые анализировали результаты рентгенографии грудной клетки и КТ-сканирования подростков, которые часто курили вейпы.

Исследование выявило серьезные повреждения легочной ткани, вызванные парами электронных сигарет. В нижних долях легких пациентов были обнаружены характерные округлые образования, аналогичные тем, что наблюдаются при пневмонии.

Эти данные, по словам исследователей, подчеркивают опасность использования электронных сигарет среди молодежи и требуют внимательного отношения к их здоровью.

Основные причины EVALI

До сих пор врачи не могут определить точную причину возникновения EVALI, обратил внимание врач-пульмонолог Иван Тарасенко. Тем не менее, специалисты называют несколько возможных факторов развития этой болезни легких.

1. Ацетат витамина E

Это вещество, которое используется в жидкостях для электронных сигарет в качестве разбавителя, наносит особый вред организму. Его нагревание приводит к образованию кетена, высокореактогенного вещества, раздражающего бронхи и легкие.

«Многие думают, что если нет процесса горения [как при курении обычных сигарет — «Газета.Ru»], то токсичных продуктов, которые могут повредить наш организм, практически не образуется. На самом деле, парение точно также может приводить к большим, серьезным и даже фатальным проблемам со здоровьем», — подчеркнул Тарасенко.

2. Продукты, содержащие ТГК

Большинство американских пациентов с EVALI сообщали об использовании продуктов для вейпинга, содержащих ТГК тетрагидроканнабинол — один из основных каннабиноидов, запрещенный в России, по сути — концентрат марихуаны. В сочетании с ацетатом витамина E, он несет наибольший риск. Исследования специалистов США показывают, что большинство пользователей получали эти продукты через друзей или интернет-магазины, что увеличивает вероятность присутствия небезопасных добавок.

3. Другие химические вещества

В жидкости для вейпов могут входить другие вредные вещества, такие как пропиленгликоль и глицерин, которые также способствуют повреждению легких при длительном вдыхании.

«В процессе нагревания глицерин превращается в ацетальдегид и другие канцерогены, которые повреждают не только легкие, но и весь организм в целом, попадая в кровоток», — Иван Тарасенко, врач-пульмонолог.

Симптомы «болезни вейперов»

Клинические симптомы EVALI у разных пациентов могут сильно отличаться, скорее всего, это связано с тем, что жидкости для вейпов содержат разные химические вещества и по-разному воздействуют на организм. Но есть общие признаки, характерные для EVALI.

Вместе с тем, болезнь схожа с протеканием других заболеваний легких, в частности COVID-19. Однако, в отличие от коронавируса, один из первых симптомов EVALI — нарушение работы ЖКТ.

Общие симптомы EVALI включают:

Одышку и кашель;

Боль в груди;

Лихорадку, озноб, повышение температуры;

Проявления болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в частности тошноты, рвоты, диареи;

Учащенное сердцебиение и дыхание.

По сообщению Минздрава России, EVALI также сопровождается общей слабостью и недомоганием. Главным признаком болезни специалисты назвали патологические изменения в легких курильщика, которые легко выявляются при помощи компьютерной томографии.

В основном симптомы напоминают другие респираторные заболевания, что делает диагностику сложной, обратил внимание Тарасенко. Чаще всего врачи могут поставить диагноз «острая двусторонняя пневмония».

«Все симптомы, которые мы видим, до появления EVALI были. Далеко не всегда они ассоциируются именно с этой проблемой», — отмечает Иван Тарасенко.

Случаи EVALI в России

В России один из первых случаев заболевания EVALI был зафиксирован в июле 2021 года. 17-летний подросток с признаками серьезной пневмонии и системной интоксикацией был доставлен в Морозовскую больницу в Москве. За две недели до поступления в клинику у него начались одышка и кашель, повысилась температура тела, появились рвота и боли в брюшной полости. В течение полумесяца он похудел на 10 килограммов.

Как впоследствии было установлено, это было вызвано тем, что в течение полутора месяцев пациент активно курил вейпы.

Чаще всего причина госпитализации и летальных исходов от курения электронных сигарет — отравление никотином или примесями в жидкостях, рассказала «Газете.Ru» руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, доктор медицинских наук Маринэ Гамбарян.

«В электронных сигаретах никотин в основном синтетический. Он более токсичен для организма, быстрее усваивается и формирует зависимость. <...> Смертельная доза никотина — около 1 мг на кг массы тела. Чтобы получить передозировку никотина при курении обычных сигарет, подростку придется выкурить несколько пачек, что он вряд ли сделает. С помощью вейпа же этот рубеж преодолеть гораздо проще», — объяснила пульмонолог.

Кто подвержен заболеванию EVALI

По словам Гамбарян, средний возраст госпитализированных с EVALI — 20 лет. Около 15% этих пациентов — моложе 18 лет.

«Легкие подростка действительно более уязвимы для воздействия пара — развитие легочной ткани, развитие дыхательной функции продолжается до 21 года. И если человек в 15 лет начинает пользоваться вейпом, конечно, он рискует пострадать сильнее, чем взрослый», — Маринэ Гамбарян, врач-пульмонолог.

Последствия EVALI

EVALI может иметь опасные последствия для здоровья.

1. Необходимость госпитализации. Большинство пациентов с EVALI требуют интенсивной медицинской помощи, включая лечение в отделениях интенсивной терапии и применение кислородной поддержки или даже механической вентиляции (в редких случаях подключение к аппарату ИВЛ — искусственной вентиляции легких).

2. Неопределенный прогноз. Поскольку EVALI — новое заболевание, сложно предсказать, как пациенты будут себя чувствовать после прохождения лечения. Специалисты рекомендуют пациентам обращаться к пульмонологу в течение одной-двух недель после выписки из больницы, чтобы пройти тестирование функции легких и пульсоксиметрию мониторинг насыщения крови кислородом».

Из-за отсутствия долгосрочных данных и нескольких десятков летальных исходов от EVALI, прогноз для заболевших остается неопределенным. Кроме того, если человек переболел EVALI, у него повышаются риски развития других заболеваний, добавил Иван Тарасенко.

«У человека может начаться, например, саркоидоз воспалительное заболевание, при котором поражаются многие органы и системы или идиопатические поражения легких. К сожалению, люди не ассоциируют серьезные проблемы со здоровьем с тем, что они вдыхают токсичные продукты», — рассказал Тарасенко.

3. Развитие разных патологий. Согласно исследованию, токсичные вещества в составе электронных сигарет повышают риск заболеваний сердца и сосудов, ЖКТ, нарушают работу нервной системы и провоцируют возникновение неврологических расстройств. Также курение вейпов может стать причиной развития онкозаболеваний.

4. Летальные исходы. По данным на 2020 год, в США зарегистрировано более 68 смертей, связанных с EVALI, что подчеркивает серьезность заболевания и необходимость усиленного контроля над продуктами для вейпинга.

«В конечном итоге вейпинг, как и курение, приводит к атеросклерозу, внутрисосудистому воспалению, тромбозам и развитию опосредованных этими состояниями заболеваний, включая инфаркты и инсульты», — Маринэ Гамбарян, врач-пульмонолог.

По словам Ивана Тарасенко, потребители довольно мало знают о том, что входит в состав жидкостей для вейпов.

«Одно дело, если это просто табак. Другое дело — все вещества, которые дополнительно вдыхаем. Может быть, табака там и не так много, но канцерогенов и продуктов распада парения — много. Зачастую мы не можем предсказать, к чему это приведет, потому что даже сама аббревиатура EVALI — собирательное название того, что может быть. На самом деле, это очень широкий спектр заболеваний», — отметил врач-пульмонолог.

Профилактика

Ключевые меры профилактики EVALI — отказ от использования продуктов для вейпинга (особенно тех, которые содержат ТГК или были приобретены через неофициальные каналы).

Медицинские организации и исследователи настоятельно рекомендуют усилить регулирование рынка электронных сигарет и вейпов и продолжить изучение долгосрочных последствий их использования.